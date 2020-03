Padova: i “gemellati” cinesi inviano 300mila mascherine

«Ho ricevuto oggi una bellissima lettera del Sindaco di Guangzhou che mi ha commosso. La solidarietà tra i popoli e tra le città è un elemento imprescindibile per vincere sfide globali come questa. Grazie di cuore agli amici cinesi, un grande popolo che ci è vicino coi fatti».

Così, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Padova Sergio Giordani, dopo aver ricevuto un messaggio da Wen Guohui, sindaco di Guangzhou, cittadina cinese gemellata con Padova. A inizio febbraio si era trovata a far fronte all’emergenza Coronavirus e Giordani non aveva fatto mancare la solidarietà della città del Santo. Il collega del Sol levante non ha mancato di ricambiare, a parti invertite, non solo con una lettera ma inviando trecentomila mascherine e 200 termometri a infrarossi, che presto giungeranno in città.