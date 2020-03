I bambini dell’Africa: «Forza Italia! Tutti insieme ce la faremo» – VIDEO

“Abbiamo bisogno di speranza e solidarietà nel momento di emergenza più significativa della Nostra recente storia. Messaggi di speranza e solidarietà quando arrivano da chi non ha le fortune che normalmente abbiamo noi, ci dovrebbero spronare ancor più a non mollare e a credere in un domani migliore per tutti, anche quando il mondo sembra crollarci sotto i piedi”.

Ed ecco, quindi, che Giovanni D’Agata presidente dello lo “Sportello dei Diritti”, condivide con tutti coloro che si trovano chiusi in casa, con tutti coloro che continuano a lavorare, con tutti quelli che sono negli ospedali, pazienti e operatori sanitari, ma anche con i nostri governanti e con coloro che sono all’opposizione, un messaggio di speranza, unità e solidarietà, il bellissimo video trasmesso direttamente dall’Africa da un gruppo di bambini e dalle loro insegnanti che tutt’in coro, nella nostra lingua, ci ripetono “Forza Italia! Siamo tutti con voi! Tutti insieme ce la faremo! l’Italia è una nazione fortissima che ha superato tantissimi ostacoli nella storia! Viva Italia! Forza Italia! Tutti insieme ce la faremo”. Si, perchè solo “Tutti insieme ce la faremo”

(Ph Shutterstock)