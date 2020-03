Emergenza coronavirus, Zaia: «Controlli in tutte le aziende»

“Ho dato mandato a tutte le Spisal del Veneto perché da domani si facciano controlli a tappeto in tutte le aziende per verificare il rispetto delle misure di sicurezza dei lavoratori. Ho chiesto che non si facciano sconti a nessuno, e non li si fa sulla salute dei lavoratori”. Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi sottolineando che “si può lavorare in azienda solo se la sicurezza è totale”.

Poi, parlando della situazione sanitaria: «Saranno attrezzati negli ospedali 1.300 posti, altri 212 in pneumatologia e 206 di terapia intensiva; a questi si aggiungono i 700 negli ex ospedali che stiamo riaprendo per circa 3mila nuovi posti letto».

«In Veneto verranno attivati centri Covid-19 in ogni provincia – ha aggiunto – È un piano di emergenza in essere – ha aggiunto – valutato negli ultimi 4 giorni e calibrato anche sull’ordinaria amministrazione».

«Fra qualche giorno vi diremo se le restrizioni imposte avranno dato dei risultati – conclude Zaia, che rinnova l’appello al rispetto delle norme varate dal governo – Rimanete in casa, so che è difficile, anche per i ragazzi, ma dovete farlo»