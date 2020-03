In Veneto i casi di positività al Coronavirus sono saliti oggi a 2246, 487 i ricoverati negli ospedali,

136 in terapia intensiva, 123 i dimessi, i decessi sono saliti a 66, tre in più rispetto a questa mattina. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto . Il dato più rilevante è che ad oggi pomeriggio sono stati fatti 32996 tamponi, su 124.899 totali in Italia.

