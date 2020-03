«Ripristinato export mascherine: un milione e mezzo dalla Germania»

“Stiamo discutendo con le autorità francesi e tedesche e sono lieto di annunciare che d’ora in poi la

possibilità di esportare sarà nuovamente ripristinata, ovviamente sotto stretto controllo”.

Lo ha dichiarato Thierry Breton in un’intervista a Europe 1. Secondo il commissario europeo responsabile

per il mercato interno, la Germania ha anche annunciato sabato che più di un milione di mascherine verrebbero spedite immediatamente in Italia, il paese più colpito e “che ha più bisogno di attrezzature”. “Ci mobiliteremo tutti affinché l’Italia possa averli”.