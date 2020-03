Coronavirus: Cri cerca medici, infermieri e operatori per aree più colpite

Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute) – La Croce rossa italiana, in coordinamento con il ministero della Salute, cerca “medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale sanitario con disponibilità immediata per supporto nelle aree più colpite. Invia un sms al numero 435.35.35”. L’appello, si legge in una nota, anticipato ieri sera sui canali social della Croce Rossa ha ricevuto in poche ore già circa 100 adesioni.