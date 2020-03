Il celebre conduttore di “Che tempo che fa” Fabio Fazio ha pubblicato oggi su Repubblica un lungo intervento in cui spiega quali sono le 15 cose che ha imparato dal Coronavirus. Tra queste una destinata sicuramente a far discutere è «che i porti devono rimanere aperti». «Siamo tutti sulla stessa barca, meglio che i porti, tutti i porti, siano sempre aperti. Per tutti».

(Ph. Facebook – Che tempo che fa)