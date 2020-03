La regione ha pubblicato il bollettino aggiornato ad oggi, lunedì 16 marzo, sull’emergenza Coronavirus. In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 2473, (227 in più rispetto a ieri), 498 i pazienti ricoverati negli ospedali, 156 quelli in terapia intensiva (20 in più rispetto a ieri), 130 i guariti e 69 i decessi (3 in più rispetto a ieri).

