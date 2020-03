«In Veneto tamponi “on the road” per i poliziotti»

Il segretario regionale FSP Polizia di Stato Mauro Armelao ha scritto una lettera al presidente della regione Veneto Luca Zaia chiedendo la possibilità di effettuare tamponi on the road già annunciati nei giorni scorsi dallo stesso governatore. «Considerati i casi che si stanno registrando nella provincia di Treviso e che hanno purtroppo visti coinvolti appartenenti alla Polizia di Stato, siamo a chiederle, di voler inserire tra le priorità per l’utilizzo di questo tampone “On the Road” i nostri colleghi di quella provincia di Treviso per poi continuare con le altre province. Pensiamo che sia fuori discussione quanto importante sia il ruolo della Polizia di Stato in questo periodo ma come sia però altrettanto importante isolare eventuali positivi per non rischiare che aumenti il propagarsi del contagio con il conseguente rischio di chiusura di interi Uffici della Polizia di Stato».

(ph: imagoeconomica)