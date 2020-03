Veneto, trattori pieni di acqua e varechina per sanificare strade e piazze

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante la sua conferenza di oggi, ha lanciato l’idea di utilizzare i trattori agricoli per sanificare le strade della regione. «Si potrebbero riempire gli atomizzatori agricoli e farli girare di notte a inondare di acqua e varechina le nostre strade. So che alcuni sindaci si stanno attrezzando».

Immediata la risposta positiva di Coldiretti Veneto che si dice pronta a mettere a disposizione mezzi e trattori per procedere alla sanificazione di strade e piazze venete. «I trattori posso operare nelle città e nei paesi riuscendo a

raggiungere anche le aree più interne e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali. Si tratta di una mobilitazione che rafforza l’impegno degli agricoltori e contoterzisti in questo difficile momento di emergenza dove oltre 60mila aziende agricole sono impegnate al lavoro per garantire continuità delle forniture alimentari alla popolazione nonostante le evidenti difficoltà».

(ph: shutterstock)