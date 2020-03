Vo’ Euganeo batte il Coronavirus: nessun nuovo caso da venerdì

A Vò Euganeo, primo focolaio di Coronavirus in Veneto, sembra debellato definitivamente l’espandersi dell’epidemia. Infatti, secondo quanto rilevato dalla Regione, i casi positivi sono fermi a 82 da venerdì scorso. Anche in provincia di Rovigo, alle 8 di stamani, non è stato registrato alcun nuovo caso positivo.

La provincia con maggiori positività è quella di Padova, escluso il cluster di Vo’, con 633 (+41), seguita da Treviso (452, +27), Verona (425, +61), Venezia (356, +28), Vicenza (287, +34), Belluno (101, +19). Clicca qui per leggere il bollettino della regione Veneto aggiornato.

(Ph: Instagram @ariveronese)