Grande Fratello Vip, chiusura anticipata causa Coronavirus

«La situazione in cui siamo in tutta Italia e in altri paesi è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente è a casa in questo periodo così strano e cerca di distrarsi in mille modi diversi. C’è preoccupazione ma c’è anche tanto senso di responsabilità, unità e tanta voglia di vivere, di trovare soluzione per passare il tempo, di sorridere, di trovare modi per passare il tempo e di condividere tutte le emozioni’». Inizia così il messaggio inviato dal Grande Fratello ai vip chiusi in casa. Il programma quindi non si prolungherà oltre i primi di aprile come invece annunciato nelle scorse settimane.

«Vi daremo conto d’ora in avanti di tutto questo dandovi prima di tutto la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi

faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull’evoluzione della situazione. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia attento come non mai e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere ed emozionarsi. Vi comunichiamo infine che Grande Fratello ha deciso di arrivare fino ad inizio di aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale».