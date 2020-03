I giocattoli diventano termometri: Cina cambia produzione industriale per Coronavirus

L’emergenza Coronavirus sta facendo cambiare la produzione industriale di alcune aziende della Cina centrale. La fabbrica di Hunan Sunny & Sandy Toy Manufacturing Co, per esempio, ha trasformato 38 dei suoi 40 set di

attrezzature per passare dalla produzione di mini giocattoli di plastica alla produzione di termometro a infrarossi, un prodotto necessario per la prevenzione dell’epidemie.

«Non è difficile per noi operare» ha detto Hu Zhihui, un’operaia di 42 anni che ha assemblato il pulsante a molla di un giocattolo di plastica autorizzato dalla Disney con un termometro a infrarossi. Sunny & Sandy Toy Manufacturer Co., Ltd. è un’impresa che produce giocattoli di plastica per alimenti. La società ha una vasta gamma di partner come Disney, Ferrero, Mars e altri marchi internazionali ed i suoi prodotti richiamano i personaggi di cartoni

animati e film. «Abbiamo ancora due set di attrezzature operative per la produzione dei giocattoli e per completare l’ordine per la Coppa europea di quest’anno in tempo» ha assicurato il presidente della società, Yang Jie.

(Fonte: Adnkronos)

(Ph.Sunny and Sandy)