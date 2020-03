Olanda, file chilometriche nei coffee shop prima della chiusura

In Italia le file si sono formate davanti ai supermercati, in Olanda davanti ai coffee shop. Qui la priorità non è cercare mascherine o beni di prima necessità bensì comprare cannabis prima della chiusura dei negozi imposte dal governo fino al prossimo 6 aprile.

Tra i vari episodi riportati dalle forze dell’ordine anche quello di un uomo che è stato arrestato perché ha cominciato a tossire provocatoriamente per disperdere gli altri in coda davanti un coffee shop a Den Bosch.

Coffeeshops will close as well.. Better stock up on your drugs 😁 #eindhoven #noordbrabant pic.twitter.com/LKieYCRcst

— ozgekarakaya (@okarakayaaa) March 15, 2020