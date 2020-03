Salvini: «Passeggiata? Anch’io ho diritto a fare la spesa»

Sta facendo molto discutere la foto circolata sui giornali del leader della Lega Matteo Salvini che cammina per le strade di Roma con la fidanzata, risalente a ieri, giornata in cui anche molti sindaci hanno denunciato le passeggiatine domenicali dei loro concittadini.

La polemica politica si è accesa a tal punto che lo stesso Salvini ha dovuto rispondere: «Ho comprato pane, latte – ha detto Salvini in una diretta Facebook – non sono andato al Colosseo, sono andato a fare la spesa. Anche io penso di

averne diritto, le polemiche le lascio alla sinistra. come tutti esco per andare o in farmacia o per andare a fare la

spesa».