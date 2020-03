Sgarbi denunciato dalla scienza: «Chiedo scusa, ma…»

Continua la guerra fredda tra il critico d’arte e deputato di Forza Italia Vittorio Sgarbi e la comunità scientifica dei medici, i quali, compreso il virologo dell’Università e dell’ospedale San Martino di Genova Andrea Bassetti, in nome del “Patto trasversale della scienza”, lo hanno denunciato per le sue dichiarazioni sul Coronavirus.

Oggi Vittorio Sgarbi chiede scusa a Bassetti e annuncia che non lo citerà mai più, ma lo invita anche a «mettersi d’accordo con se stesso» e ritiene di essere accusato ingiustamente in quanto, spiega, non ha fatto altro che basarsi sulle affermazioni dello stesso Bassetti riguardanti il coronavirus e porta ad esempio due interviste dello stesso virologo.