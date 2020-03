Smog, in Veneto torna a salire nonostante il calo del traffico

Nonostante il traffico nelle città venete sia decisamente calato per le note misure di contenimento del contagio da Coronavirus, il livello di Pm10 nell’aria torna a salire, soprattutto a Verona e nell’Alto Vicentino. Come si evince dal bollettino Arpav emesso oggi e valido fino a giovedì infatti aumentano le zone gialle, cioè dove la concentrazione è tra i 30 e i 50 microgrammi per metro cubo. Valori che sono comunque entro i limiti consentiti, ma evidentemente otre alla riduzione del traffico serve anche la pioggia per tenere i livelli giù.

(Ph. Arpav)