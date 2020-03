Treviso, Conte raccomanda: «Non uscite per noia»

Dopo il duro sfogo di ieri, in cui il sindaco di Treviso Mario Conte si era detto «deluso» dai suoi concittadini che erano usciti a passeggiare e aveva annunciato misure ancora più restrittive, oggi in città sono apparsi dei cartelli in cui si invita la cittadinanza a «non uscire per noia».

«Abbiamo voluto lanciare un appello alla cittadinanza anche attraverso i pannelli a messaggio variabile posizionati in centro storico e lungo le arterie stradali più importanti della città – spiega il primo cittadino – Tutti insieme sconfiggeremo il Coronavirus».

(Ph. Facebook – Mario Conte)