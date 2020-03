Entra nel supermercato e urla: «Sono positivo». Panico a Verona

E’ stato arrestato dai carabinieri dopo essere entrato in un supermercato urlando «sono positivo!», creando scompiglio tra i dipendenti e le persone che facevano acquisti. Era stato il personale della protezione civile a segnalato alle forze dell’ordine la presenza di una persona in stato di agitazione, che si era già scagliato contro di loro. Giunti sul posto, i carabinieri hanno tentato di tranquillizzare tutti, mentre il 55enne cercava di sottrarsi al controllo, spintonando più volte i militari. Alla fine è stato bloccato e tratto in arresto poiché responsabile dei reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

E’ stato successivamente verificato, con l’ausilio del personale medico, che l’uomo non fosse effettivamente affetto dal coronavirus: per questa ragione, essendo in ottimo stato di salute, è stato anche denunciato per procurato allarme presso l’Autorità. Al termine delle procedure è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che è avvenuto nella mattinata odierna di fronte all’Autorità giudiziaria veronese che ha convalidato l’arresto.

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)