Alpini in campo contro virus: «In Veneto lavoriamo su 5 ospedali dismessi»

In duemila in campo in tutta Italia su diversi fronti per supportare i territori contro l’emergenza coronavirus: è l’impegno dispiegato dell’Associazione nazionale Alpini (Ana) come riferisce all’Adnkronos il presidente Sebastiano Favero.

«Alcuni sono impiegati sul fronte sanitario, altri sulla parte logistica – continua – ad esempio in Veneto, dove abbiamo una convenzione, siamo impegnati con la protezione civile per la messa in agibilità di cinque vecchi ospedali dismessi». E’ stato messo inoltre a disposizione l’ospedale da campo dell’Ana che sarà allestito all’ente fiera di Bergamo.

(ph: imagoeconomica)