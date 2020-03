Cambia l’autocertificazione: ecco il nuovo modulo

Il modulo per l’autocertificazione necessario per gli spostamenti in questo momento di emergenza Coronavirus è cambiato. E’ stata aggiunta una voce nella quale la persona controllata dalle forze dell’ordine attesa di non essere in quarantena e di non essere affetto da Covid-19.

Clicca qui per scaricarlo.

La nuova voce prevede che l’interessato debba autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett oc) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che – come è noto – reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al coronavirus.

(ph: Facebook Polizia di Stato)