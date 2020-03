NoiNonSiamoContagiosi: al via la campagna contro abbandono animali

Sono diversi i casi di abbandono di animali domestici segnalati in questi giorni alle autorità competenti. E pur potendo, date le misure restrittive di circolazione, approfittare per trascorrere più tempo in compagnia dei propri amici a quattro zampe, i numeri delle ultime ore risultano allarmanti.

Un’immotivata fobia legata a fake news e notizie infondate sulla possibilità che cani e gatti possano contrarre il Covid-19 e trasmetterlo all’uomo che ha portato Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale e l’Ordine dei medici veterinari di Roma, città nella quale nelle ultime ore si sono registrati diversi abbandoni, a lanciare la campagna #NoiNonSiamoContagiosi. Nella speranza di un arresto immediato del triste fenomeno è opportuno ricordare quanto recita la campagna: «L’unico contagio che i nostri amici cani e gatti possono trasmetterci è l’amore e la fedeltà! #NonLiAbbandonate!».

Fonte: Adnkronos