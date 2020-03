L’Oms ci elogia: «Italia modello per Europa e mondo»

«L’Italia è uno dei Paesi più colpiti, ed è ora la piattaforma di know how in Europa. Quello che stiamo imparando in Italia servirà anche all’Europa e a tutto il mondo. Dobbiamo lavorare mano nella mano, imparando ogni giorno, in ogni settore». A dirlo Hans Kluge (in foto), direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in una conferenza stampa. «Ho incontrato nelle scorse settimane le autorità italiane – ha aggiunto – e vorrei ribadire ancora una volta il mio apprezzamento al ministro della Salute Roberto Speranza per la trasparenza nel condividere i dati».

Dorit Nitzan, coordinatrice per le Emergenze sanitarie dell’Oms Europa, ha poi fatto notare che «l’Italia ha una popolazione con più anziani di altri Paesi, ad esempio la Corea del Sud ha più giovani e più donne. E’ un elemento che fa molta differenza e anche per questo dobbiamo sempre guardare alle situazioni singole, paese per paese».

(ph: imagoeconomica)