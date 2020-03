Villafranca diventa Covid Hospital: solo pazienti con Coronavirus

Villafranca sarà un’ospedale esclusivamente dedicato ai Covid-19: lo annuncia il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi durante il punto stampa di oggi. «Progressivamente nei prossimi giorni verranno disabilitate le attività che non sono relative al Coronavirus. Il pronto soccorso non sarà più tale ma sarà solo un punto di primo intervento e le ambulanze non porteranno più pazienti a meno che non siano sospetti di Covid». Con questa riconversione si ricaveranno 22 posti letto in terapia intensiva, 30 in semintensiva, 90 in malattia infettiva. Le attrezzature stanno arrivando oggi e il personale si sta riorganizzando.

La rete sanitaria è sotto pressione perchè deve mantenere un equilibrio tra gli ammalati di Coronavirus e le altre patologie. Negli ospedali, come già annunciato nei giorni scorsi da Luca Zaia, saranno comunque garantiti i percorsi materno-infantili, gli interventi chirurgici urgenti e le prestazioni oncologiche. Tutte le attività garantite potrebbero comunque subire un cambiamento di sede.

Un’altra importante novità è che da domani anche l’Ulss 9 Scaligera, oltre al classico tampone, avrà la possibilità di fare diagnosi fino ad oggi svolte solo a Negrar e dall’azienda ospedaliera di Verona. Domani si inizia con Legnago e si concluderà con Villafranca. Si prevedono 480 tamponi al giorno e una quota sarà dedicata esclusivamente ai dipendenti dell’ospedale.

Girardi, oltre a rinnovare l’invito a stare a casa, ha poi voluto sottolineare i tantissimi gesti di solidarietà: «Questo momento sta dimostrando la capacità che abbiamo di fare rete, di metterci insieme e lavorare per superare il problema. C’è un grande impegno tra chi ha responsabilità amministrative e stiamo collaborando tantissimo con i medici di medicina generale. Abbiamo creato una rete che funziona. C’è bisogno di solidarietà, soprattutto per chi è ammalato. Ma vedo tantissima voglia di aiutarsi. Ci sono persone che ci portano mascherine, pizzerie che stanno dando l’opportunità di mangiare ai nostri dipendenti, alberghi che offrono alloggio, qualcuno si è offerto addirittura di pulire le ambulanze. Questo spirito altruistico molto importante. Non mi stancherò mai di ringraziarvi tutti e di ringraziare soprattutto i nostri dipendenti che sono straordinari».