Bollettino aggiornato ad oggi, martedì 17 marzo, della regione Veneto. I casi positivi sono saliti a 2923, 382 in più rispetto a questa mattina, 593 i ricoverati negli ospedali, 177 quelli in terapia intensiva, 147 i guariti dimessi, 89 i decessi in totale dal 21 febbraio, 9 in più rispetto a questa mattina.

(ph: imagoeconomica)