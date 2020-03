Caccia al portatore sano, la scommessa di Zaia: Veneto zona più “cinese” d’Italia

Come gli capita quando è in difficoltà (e chi non lo è oggi, fra istituzioni, imprese e cittadini?) Luca Zaia alzato i toni: «ce ne strafreghiamo», ha detto ieri. Il Veneto va avanti per la sua strada, sbattendosene di tutti coloro che non concordano con l’iniziativa di estendere il più possibile i test a tampone per individuare i positivi al coronavirus. Fra costoro ci sono l’Istituto Superiore di Sanità e il Consiglio Superiore di Sanità. In pratica l’intera alta gerarchia medica italiana. L’Oms, invece, gli dà ragione. Secondo il suo direttore generale, Tedros Ghebreyesus, «il modo più efficace per prevenire le infezioni e salvare vite è rompere la catena di trasmissione, testando e isolando».

Nel mentre che i dottori si mettono d’accordo su quale sia il metodo più efficace, stamattina, nella consueta conferenza stampa quotidiana, Zaia è tornato a ribadire la bontà della mano dura: «Mi fa piacere che l’Oms abbia confermato l’importanza di fare i test, noi continueremo con la politica dei tamponi. Un tampone non fa mai male a nessuno. Se troviamo anche un solo positivo, ne evitiamo altri dieci». E ha rincarato la dose: «Le persone positive asintomatiche devono essere individuate perché se vanno in giro contagiano altre persone anche senza saperlo. Quindi dobbiamo isolarlo. Noi siamo in grado di fare 20-25 mila tamponi al giorno e avere il risultato in quattro ore. Andremo col camper a fare il tampone a tutti».

Zaia assicura che i soldi per finanziare questa caccia all’asintomatico ci sono, e sono della Regione. La sua strategia è ormai delineata: nessuna remora nel sacrificare le ragioni di bilancio pubblico e le esigenze dell’economia pur di accelerare l’individuazione degli infettati. Sul piano politico e sociale, è spiazzante: se dallo screening a tappeto è molto probabile per non dire certo che lieviterà considerevolmente il numero di contagiati da segregare obbligatoriamente in casa, vuol dire che il governatore leghista è disposto a far stare a casa centinaia o anche migliaia di lavoratori del tessuto produttivo diffuso che alimenta il suo elettorato di riferimento. Si deve riconoscergli una quasi sfrontata indisponibilità a dare la precedenza al funzionamento della macchina economica rispetto all’imperativo assoluto della salute collettiva. Ma anche la sottovalutazione di dover spedire dentro le mura domestiche il personale sanitario che fosse trovato positivo, mettendo sotto ulteriore stress gli organici ospedalieri. Se ne deduce che intende giocarsi il tutto per tutto sul fattore tempo del contenimento (prima si isola la diffusione, come nell’esperimento-pilota di Vo’ Euganeo nel Padovano, meglio è), anche facendo pagare costi salati in termini di agibilità generale, anzichè preferire un approccio più graduale in questa prima, angosciante fase di intervento.

Andando sul pratico, bisogna verificare esattamente come e a chi saranno effettuati i tamponi. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, giudica poco utile e «irrealistico» l’ampliamento «indiscriminato» dei test, raccomando di circoscriverli a «soggetti con gravi sintomi respiratori o che, anche in presenza di sintomi simi-influenzali, hanno l’indicazione a questo tipo d’indagine per una storia di contatto con chi ha sviluppato il problema o perchè provengono da aree dove c’è particolare concentrazione» (La Repubblica, 17 marzo). Il direttore dell’unità operativa complessa di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, Andrea Crisanti, “mente” della sperimentazione sul focolaio di Vo’, spiega più nel dettaglio, complimentandosi con Zaia, che «non saranno tamponati tutti i veneti: questo sarebbe uno spreco di risorse privo di senso. La casalinga che sta bene, ed esce con la mascherina solo per fare la spesa, non ha bisogno del test, in quanto è a basso rischio. Invece i contatti di un malato sì che sono a rischio. L’obiettivo fondamentale di questa campagna è identificare i portatori sani, che stanno vicino alle persone contagiate, secondo due linee di intervento. La prima: se una persona telefonerà, segnalando sintomi da Coronavirus, manderemo i sanitari a fare il tampone a lei, ai suoi familiari e agli inquilini di tutto il palazzo. In questo modo useremo quelli che stanno male come sentinelle per uno screening diffuso. La seconda: interverremo sulle categorie a rischio, come i cassieri dei supermercati, oppure gli impiegati a contatto con il pubblico. Dunque agiremo in maniera mirata, non a macchia d’olio, anche se i numeri saranno comunque importanti. I dettagli del piano saranno illustrati dalla Regione» (Il Gazzettino, 17 marzo). Non sarà dunque letteralmente “a tappeto”, l’operazione. Ma di sicuro farà del Veneto la zona d’Italia con più emersioni dal “nero” senza sintomi. Se a torto o a ragione, ce lo diranno le prossime settimane. Zaia, per il momento, ha almeno deciso una linea chiara: essere il più drastico, il più “cinese” degli amministratori italiani.