E’ ufficiale: Uefa rinvia Europei al 2021

E’ ufficiale: la Uefa ha rinviato al 2021 gli Europei. Nonostante la rigidità ostentata la settimana scorsa rispetto all’emergenza Coronavirus, la decisione era già nell’aria da un po’ ed è stata ufficializzata durante la riunione di questa mattina con le federazioni europee, i rappresentati dei singoli campionati e l’associazione dei club europei. «La salute di tutti coloro che sono coinvolti dal gioco del calcio è la priorità», ha spiegato la UEFA nell’annuncio ufficiale del rinvio.

La competizione avrebbe dovuto cominciare il 12 giugno a Roma e sarebbe durata circa un mese, con partite disputate in ben 12 sedi differenti sparse in giro per l’Europa. Tutto rinviato all’anno prossimo quindi, più precisamente dall’11 giugno all’11 luglio 2021.

(ph: Facebook Uefa)