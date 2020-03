Risparmiatori truffati: proroga di due mesi per chiedere indennizzo

Proroga di due mesi per le domande di indennizzo del Fondo risparmiatori l’anticipo del 40% sui ristori (lo schema prevede il 30% sul prezzo delle azioni con un massimo di centomila euro) per chi abbia completato la domanda: la misura è contenuta nell’ultimo decreto emesso dal governo. Confermate quindi le anticipazioni della vigilia.

Critiche sono arrivate da Franco Conte e Fulvio Cavallari, presidenti di Codacons e Adusbef, già al lavoro sugli emendamenti da proporre per la conversione del decreto in parlamento: «Opportunamente il termine per le domande viene spostato al 18 giugno. Ma a parte che se va bene i primi rimborsi parziali arriveranno a fine anno, dopo oltre due anni di attesa, così si stravolge il criterio di dare priorità ai ristori fino a 50 mila euro – sostengono – Permettere al socio che abbia completato la domanda di chiedere già alla banca dove sarà accreditato il ristoro l’anticipo fino a 50 mila euro, estendendo il principio di priorità nella erogazione».