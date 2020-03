Auto fuori strada contro muro Pedemontana: gravissimo il conducente

Alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 349 in via Capovilla a Villaverla (VI) per un’auto finita fuori strada: ferito gravemente il conducente.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’automobilista abbia impattato contro la barriera in new jersey saltandola e finendo con il muso dell’auto in una nicchia più in basso contro il muro in costruzione della superstrada pedemontana.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente dalla Citroen C3, che è stato stabilizzato dal personale del Suem di Santorso e di Verona emergenza intervenuti con l’elisoccorso. L’uomo è stato poi trasferito in codice rosso in elicottero in ospedale. La polizia locale nordest vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezzo.