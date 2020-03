Abano Terme, albergatori dal cuore grande: raccolta fondi per ospedali

Gli albergatori delle Terme di Abano e Montegrotto, nonostante la situazione molto complicata che stanno vivendo, non si perdono d’animo e lanciano una raccolta fondi per aiutare gli ospedali sulla piattaforma Gofundme dal titolo “AIUTIAMO CHI COMBATTE IL CORONAVIRUS”.

Si invitano quindi «gli affezionati clienti italiani e stranieri a partecipare. Chi aveva intenzione di passare qualche giorno o qualche ora alle Terme o sui nostri Colli Euganei e non può a causa di questa emergenza, può invece tranquillamente versare una piccola parte del budget preventivato per la vacanza per supportare medici e infermieri che stano combattendo in prima linea e aiutare chi sta soffrendo. I soldi raccolti verranno destinati interamente per l’acquisto di macchinari per le terapie intensive».

Clicca qui per accedere alla raccolta fondi.

(ph: shutterstock)