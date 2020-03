Gli agriturismi veneti pronti a ospitare contagiati in isolamento

Gli agriturismi sono disponibili ad ospitare le persone bloccate in Veneto o in isolamento obbligatorio. E’ una delle proposte che Cia Agricoltori Italiani Veneto ha rivolto alla Regione, con una lettera inviata ieri al presidente Luca Zaia e agli assessori all’Agricoltura Giuseppe Pan, al Turismo Federico Canere alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin.

“La Cia agricoltori italiani – spiega il presidente regionale Gianmichele Passarini – mette in campo il massimo sforzo per fronteggiare tale emergenza, nella consapevolezza che lavorando insieme potremo uscirne tutti più forti di prima. Ecco perché intendiamo dare la disponibilità dei nostri agriturismi, a ricevere le persone che per vari motivi sono bloccate nella nostra Regione o che – obbligate all’isolamento – possano usufruire delle nostre strutture, seguendo le norme e le prescrizioni per la sicurezza, in collaborazione con le autorità che gestiscono l’emergenza coronavirus”.

Inoltre Cia Veneto intende mettere a disposizione le stesse aziende agrituristiche o quelle autorizzate alla vendita diretta (prodotti coltivati in proprio) per l’eventuale consegna a domicilio della spesae/o anche di pasti preconfezionati. “Per fare questo abbiamo chiesto al Governatore Luca Zaia di derogare la legge regionale sull’agriturismo – aggiunge Passarini – visto che ad oggi non prevede tali attività”.

(Ph Shutterstock)