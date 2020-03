Cina, anche oggi un solo caso positivo

Per il secondo giorno consecutivo, in Cina si registra un solo nuovo caso di coronavirus trasmesso sul territorio e 12 casi di infezioni ‘importati’ ossia di cittadini provenienti da altri paesi. Lo riferisce la Commissione Sanitaria nazionale cinese, parlando ancora di 11 nuovi decessi attribuiti al virus. In totale, i morti sono stati 3.237 e i casi positivi 80.894.