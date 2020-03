Coronavirus, l’influencer veneta lascia New York: «Ho paura, qui corsa alle armi»

«Come potete vedere dallo sfondo alle mie spalle, non sono più a New York. L’altro ieri sera abbiamo avuto un momento in cui ci siamo sentiti un po’ persi io e Claudio (suo marito, ndr), per la situazione. New York non era più una città da considerarsi sicura per noi, nelle mie condizioni soprattutto». Clio Make up, influencer veneta, ha deciso di lasciare la sua casa perchè teme per la reazione dei newyorkesi all’emergenza coronavirus.

«Quando inizi a vedere che la gente va a comprare armi anziché comprare la carta igienica… Abbiamo iniziato ad aver paura più che del virus della reazione della gente» spiega in alcune story pubblicate su Instagram. Clio, che è già mamma della piccola Grace, è incinta motivo che la rende ulteriormente poco tranquilla. «Le grandi città non sono sicure in questo momento in America. Qua non ho neanche il dottore – dice commossa -. Però almeno mi sento sicura. In questi giorni cercheremo di capire la situazione con il parto imminente».