L’appello commovente di un bimbo di 6 anni: «Se vuoi salvarmi resta a casa»

Pio ha 6 anni ed è un bambino immunodepresso che vive nel Casertano che ha deciso di lanciare un messaggio al web: «Se vuoi salvarmi, resta a casa». L’appello commovente è stato pubblicato su Facebook dalla madre: «Sai cosa significa immunodepresso? Te lo spiego in semplici parole: zero anticorpi, zero difese immunitarie. Il sindaco cerca in tutti i modi di proteggere me e altre persone più deboli come me ma… se tu non resti a casa, il suo aiuto sarà vano… pensaci… Grazie».