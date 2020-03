Diario del coprifuoco/9: attenti al Cacciarivirus

Giorno 9. Per la Germania la lotta all’espansione del coronavirus rappresenta «la sfida più importante dalla Seconda Guerra Mondiale», e nonostante abbia «eccellente sistema sanitario, forse uno dei migliori al mondo, anche i nostri ospedali rischierebbero di essere travolti se troppi pazienti arrivassero in un tempo breve». E’ il succo del discorso pronunciato questa sera in televisione da Angela Merkel. E’ necessario, ha spiegato, «ridurre tutto quello che mette in pericolo le persone e può danneggiare i singoli e la comunità». Per la cancelliera «rimangono inviolabili la libertà di viaggio e di movimento. Sono decisioni che non si prendono mai con leggerezza in una democrazia e hanno valore solo temporaneo. Mi rendo conto della drammaticità delle misure prese finora, mai prese prima nella Repubblica federale tedesca». Schietta, essenziale, dritta al punto, la Merkel ha preparato il suo popolo a cambiare vita. Possiamo – e dobbiamo – puntare il dito contro la cinica politica di potenza che la Germania ha fatto sfruttando la posizione dominante nella Ue, ma dobbiamo riconoscere che i tedeschi erano e restano pericolosamente e maledettamente seri.

Le vergini della libertà

Da noi si pensa di vietare totalmente di mettere il naso fuori dalla porta se non per precise cause lavorative o di strettissima necessità (approvvigionamento, salute, assistenza a familiari). Mentre scrivo è questa l’ipotesi che starebbe per concretizzarsi in una nuova direttiva del Ministero dell’Interno per eliminare il via vai di corridori a piedi o in bici che affollano viali, rampe e campagne soprattutto nei weekend (dall’11 marzo, giorno dell’entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione, sono state controllate un milione e 250 mila persone e più di 415 mila negozi, 35 mila i denunciati). Nella logica del contenimento, ci sta. Anche chiariamo: è la vicinanza fisica a costituire un pericolo, per il possibile diffondersi di sostanze organiche tramite colpi di tosse, starnuti o contatti con mani che sono prima andate al naso o alla bocca. Camminare o correre da soli, a distanza, non è una minaccia per nessuno.

Quel che ci sta un po’ meno, ad ogni modo, è aver deciso di tracciare tramite i telefoni cellulare gli spostamenti dei cittadini della Lombardia, grazie alla solerzia delle compagnie telefoniche che hanno messo a disposizione della Regione presieduta dal leghista Attilio Fontana i dati dei clienti. Il sistema di analisi “cella a cella” ha una precisione di 300-500 metri, escludendo quindi chi esce a fare la spesa o comprare il giornale sotto casa. Quel che non convince non è l’iniziativa in sè, che ha permesso di verificare che “solo” il 60% dei lombardi ha ridotto la circolazione abituale, ma il fatto che si sia venuto a saperlo dopo. Quando una decisione d’imperio viola la legge, perchè qui la legge sulla riservatezza (comunemente detta privacy) è stata bypassata in scioltezza, a maggior ragione si dovrebbe renderne partecipi i destinatari. Va bene che siamo al fronte, ma se poi il vicino veneto di Fontana, Luca Zaia, si affretta a sottolineare che lui sarebbe d’accordo ma ci vuole una norma giuridica che lo consenta, giusto una premura ce la saremmo fatta venire. Anche per calmare l’ansia della polizia liberale in servizio permanente effettivo, che si vede tradita proprio dagli amministratori di centrodestra sulle libertà care a Locke, Mill, Einaudi eccetera che infiorettano sempre i loro discorsi di cattedra. Un esempio? Giancristiano Desiderio, sul sito del giornalista Nicola Porro (ammalatosi e poi guarito dal coronavirus, buona notizia), terrorizzato all’idea che ci tolgano i diritti naturali alla libera espressione, si consola con l’esempio della culla del liberalismo, l’Inghilterra: «Gli inglesi non rinunciano alla libertà per garantirsi sicurezza e immunizzarsi rispetto alla morte e mostrano che l’immunizzazione è impossibile e la sicurezza non esiste senza libertà. Certo, è una scelta dolorosa perché implica la morte. Ma anche nella scelta italiana c’è la morte, solo che non ce lo diciamo con chiarezza e cantiamo sui balconi. Gli inglesi hanno sconfitto Hitler e hanno sempre respinto logiche e culture totalitarie. La storia insegnerà pur qualcosa». Sì, ammesso che la si studi. Il liberale – ma piuttosto conservatore – Winston Churchill non battè il mostro nazista lasciando al popolo condurre la tranquilla esistenza di prima, non foss’altro per quella non secondaria rogna che era vivere sotto i bombardamenti. Le guerre, anche virologica come questa, non si combattono a colpi di Locke, Mill e compagnia. I liberali si rassegnino: oggi sono utili come il due di coppa a briscola.

Sussulto di dignità

A Bergamo il peggio è avvenuto: gli ospedali sono collassati sotto il sovraccarico di malati. A Milano si sta raggiungendo la soglia del non ritorno. Un lancio Ansa informa che il governatore Fontana è disperato: «Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano ad essere alti. Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala». A Brescia, il sindaco Emilio Del Bono in un’intervista alla stampa locale ha accusato senza mezzi termini i «padroni delle industrie» di essere fra i corresponsabili della virulenza del contagio. Solo ora le fabbriche del Bresciano e del Bergamasco, le zone più industrializzate d’Italia, si stanno fermando, dopo un protocollo firmato dalle parti sociali che le autorizzava ad andare avanti. Il primo cittadino, imbufalito, ha denunciato le pressioni della Confindustria del posto a Roma e a Milano, dove la confederazione regionale è guidata proprio da un bresciano, Marco Bonometti. E’ letteralmente inaudito e, sia chiaro, benvenuto un attacco così diretto ai capitani del vapore (ma anche ai sindacati maggiori): ci è voluta la rovina della sanità del luogo, ma vivaddio finalmente si è materializzata la virtù da lungo tempo sotterrata: il coraggio.

Astuzia cinese

I cinesi in Italia si prodigano nell’aiuto umanitario: a Padova, per esempio, giovani originari dell’Impero del Dragone distribuiscono mascherine porta a porta. Iniziative simili si moltiplicano in vari punti d’Italia. Generosità? Detto che data la scarsità di protezioni, a caval donato non si guarda in bocca, non facciamo gli ingenui: il filo diretto con lo Stato d’origine delle operose api operaie con gli occhi a mandorla induce a pensare che Pechino, con questi come con altri aiuti, ambasciate di esperti e le vendite (vendite, non solo doni) di apparati medicali, stia attuando una operazione strategica non solo d’immagine, bensì di investimento politico ed economico sul nostro Paese, il più filo-cinese delle nazioni europee che fanno parte della Nato. Il che non è detto sia un male.

Cortocircuito scientifico

Lo scrittore Emanuele Ricucci sul suo Fb infila il dito nella piaga della Grande Incertezza di cotanta Scienza: «Per Tarro non si muore. Per Burioni siamo già morti. Per Capua non si morirà mai. Per Montanari si muore solo un po’. Per Gismondo non si muore. Questo ogni giorno. A tutte le ore. Su tutti i canali web e tv, che, spesso, mixano i vari pareri. Questo va moltiplicato, ogni santo dì, anche su altre questioni legate al virus tipo: l’età, la pericolosità, il “picco”, il vaccino. Et similia. Ogni luminare ha la propria idea. E fin qui è giusto, specie per un virus nuovo in natura. Ma è mai possibile che gli italiani, già psicologicamente massacrati, e ancor più funestati da un’inutile bulimia di informazione, dalla demoniaca mediatizzazione del reale, infodemia e pandemia, in equilibrio mentale precario, non abbiamo diritto a UNA, SOLA CONSIDERAZIONE UFFICIALE scientifica sul tema Corona virus? Un solo canale UFFICIALE che analizzi i dati, un solo canale UFFICIALE scientifico, che aggiorni e informi il Paese? Le scarpe sono infette, le scarpe non sono infette. I vestiti vanno lavati spesso, non occorre lavare spesso i vestiti. Il virus permane 670 giorni sull’asfalto, il virus muore dopo poche ore sull’asfalto. Etcetera. In loop, tutto il giorno, nello stesso momento. Se questa non è contribuzione allo stato di impazzimento generale cosa lo è?».

Macron l’invertebrato

«Macron ha esposto al rischio la maggioranza del popolo, rimpatriando all’istante i francesi che vivevano in Cina e mettendoli in quarantena, senza chiedere l’autorizzazione del sindaco, prima in un villaggio del Sud della Francia e poi in Normandia. È probabile che la prima persona toccata dal coronavirus in Francia sia uno dei militari che avevano partecipato a quelle operazioni di rimpatrio, e che a dispetto di quel che si potrebbe immaginare non sono stati messi in quarantena ma hanno goduto di una licenza! In seguito Macron ha rifiutato di chiudere le frontiere nazionali, dicendo che “il virus non ha un passaporto”, per poi acconsentire a chiudere le frontiere di Schengen, quando ormai la contaminazione dilaga nel Paese che avrebbe dovuto proteggere. Ha esposto i francesi al virus per ideologia europeista (…) Macron non ha una colonna vertebrale personale. Va avanti giorno per giorno senza visione storica. È la pedina dello Stato profondo e dei mercati, l’uomo ligio dell’Europa di Maastricht che aspira a distruggere le nazioni in modo da fabbricare un’Europa costruita come la prima catena di uno Stato universale»: Michel Onfray, filosofo edonista, Corriere della Sera di stamane.

Cacciari e Mieli da proscrivere

Ieri sera in un talk show su Rai3 già funereo di suo (in quanto condotto da Bianca Berlinguer), due fresche promesse dell’imminente rivoluzione sdottoreggiavano sulla pusillanimità della classe dirigente italiana degli ultimi trent’anni, anno più anno meno, suonando il requiem per l’Europa mortalmente ferita dal virus, nell’augurio di una rigenerante ricambio di uomini e di idee alla guida dal Paese. Uno più accigliato e indignato, l’altro con il volto illuminato da una speranza che solo i mali possono apportare ai disperati (ex malo bonum, diceva Agostino), ambedue additavano questa Europa fallimentare che si sapeva da sempre – dicono ora – non servire ai bisogni dei popoli. Ci siamo stropicciati gli occhi e le loro sembianze si sono fatte meno sfocate: erano Massimo Cacciari e Paolo Mieli. Indubbiamente il nostro modo di vivere si modificherà, le priorità muteranno, il modello di società non sarà più esattamente lo stesso. Di certo il prossimo anno sarà il primo di un cambio di paradigma: sarà il momento buono per proposte radicali, che diano una nuova direzione alla civiltà. Ma senz’altro la prima cosa da fare sarà togliere di mezzo una volta per sempre coloro che son sempre stati lì a dirci che sbagliavamo a non seguire adoranti l’Europa, la buoncostume liberal, il politicamente corretto, cioè gli idoli che ora hanno la spudoratezza di criticare come fossero scesi ieri da Marte. I soloni di ieri tentano di riciclarsi come i profeti del domani. Secondo loro il sistema verrà spazzato via? Ce la metteremo tutta per accontentarli.

