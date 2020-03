Spadafora: «Gente non ascolta, costretti a vietare attività all’aperto»

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora interpellato dal Tg1 ha dichiarato: «Nelle prossime ore bisognerà prendere in considerazione anche la possibilità di un divieto completo all’attività all’aperto. Se finora abbiamo lasciato questa opportunità è perché la comunità medico scientifica ci diceva di dare la possibilità a molte persone di

poter correre, anche per altre patologie. Però l’appello generale era di restare a casa. Se questo appello non viene ascoltato saremo costretti a porre un divieto assoluto».

(ph: imagoeconomica)