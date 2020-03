Sull’autocertificazione scrive: «Sto cacciando i Pokemon». 31enne denunciato

In questi giorni arrivano in continuazione notizie di persone che violano la quarantena senza un motivo considerato valido ma quest’episodio di Como entra di diritto nella classifica dei più assurdi. Un 31enne è stato fermato da una pattuglia che gli ha chiesto di esibire l’autocertificazione. Sul foglio l’uomo giustificava la sua uscita dicendo di «dover cacciare i Pokemon». Gli agenti, dopo un breve controllo, hanno accertato che stesse effettivamente giocando a Pokémon GO con il suo tablet in strada e l’hanno denunciato.

(ph: shutterstock)