Isola Rizza, ristorante stellato Perbellini chiude per sempre

Il ristorante stellato Perbellini di Isola Rizza chiude per sempre. L’annuncio è arrivato un post Facebook di ringraziamento a «tutti coloro che nei 30 anni di storia lo hanno accompagnato». Nel post si specifica che la decisione di chiudere «era già stata presa qualche tempo fa per motivi professionali e non» anche se «la crisi legata al coronavirus ha anticipato i tempi per ovvi motivi».