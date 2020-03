Zaia: «Spiegate il coronavirus ai bambini con una fiaba illustrata»

“Spiegate ai bambini che cos’è il coronavirus”. A lanciare l’appello è il presidente del Veneto, Luca

Zaia che in tweet in cui sottolinea che : “Si può fare nel modo giusto, con una storia illustrata da leggere a bimbi e ragazzi”.

E il presidente del Veneto rilancia il fumetto ‘Lo scienziato volante‘, una fiaba di Federico Dalla Rosa, con i disegni di Valentino Villanova’ in cui uno scienziato arriva in volo entrando dalla finestra nella camera del bambino, a cui i genitori non avevano spiegato fino ad allora cosa fosse il virus, e con poche semplici parole spiega al bimbo il coronavirus : ‘E ‘ una forte influenza”. Ma che “sarebbe stato sufficiente seguire poche semplici come lavarsi le mani spesso e tenersi a distanza di un metro e mezzo da qualcuno che ha tossito e in poco tempo tutto sarebbe stato risolto”. E la storia si conclude “da quell’incontro per il bambino non fu un problema trascorrere qualche ora in più in camera sua: doveva studiare per diventare una persona che aiuta gli altri quando hanno paura’.