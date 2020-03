Tv: su Doctor’s Life nuovo corso Fad sulle fibrosi polmonari

Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) – La formazione a distanza ‘targata’ Doctor’s Life non si ferma. Sul canale 440 della piattaforma Sky dedicato H24 alla formazione e informazione di medici, odontoiatri e farmacisti arriva infatti un nuovo ‘Health Academy’, incentrato sulle fibrosi polmonari. Un corso di 3 ore per 4,5 crediti Ecm che esamina aspetti diagnostici e terapeutici di queste patologie. Fra i docenti: Claudia Franciosa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Giulia Ruzittu dell’Università degli Studi di Sassari e Bruno Iovene dell’Uoc Pneumologia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma.

In onda anche il primo dei 13 nuovi episodi di ‘Chopper Squad’. Nella seconda stagione seguiremo le gesta degli eroi dell’equipaggio dell’elicottero Westpac Rescue di Auckland mentre cercano di salvare vite umane in una corsa contro il tempo. Una squadra specializzata impegnata in oltre 500 missioni all’anno, con salvataggi pericolosi ed emozionanti, catturati dall’occhio della telecamera.