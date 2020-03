Bassano, «Focolaio Covid-19 alla residenza per anziani “La Madonnina”»

Lettera aperta al sindaco Elena Pavan da parte della lista civica “Bassano Passione Comune” a proposito delle notizie che si sono diffuse su un focolaio Covid-19 presso la residenza per anziani “La Madonnina”.

In contraddizione alle rassicurazioni date da Pavan nell’ultimo ufficio di presidenza “L’altro giorno siamo venuti a conoscenza di 2 decessi, un anziano in ospedale e una signora 84enne in struttura, per la quale (nonostante i numerosi annunci) non è stato eseguito alcun tampone, come per tanti altri anziani ricoverati. Più volte, le sirene delle ambulanze hanno risuonato in via Trieste, alimentando ulteriori incertezze e preoccupazioni”.

“Dal comunicato della Direzione apprendiamo che su tutti gli operatori è stato eseguito il tampone e che “alcuni” sono risultati positivi quindi sono stati messi in isolamento; ma solo dalla stampa capiamo che i dipendenti positivi sono ben 24 su 70 e ci chiediamo come possano lavorare in sicurezza quelli rimasti operativi in una struttura isolata, in emergenza e sotto-organico” prosegue la lettera della lista dell’ex sindaco.

“Le chiediamo quindi di attivarsi con i soggetti responsabili e coinvolti affinché siano raccolte e diffuse informazioni puntuali sulla situazione presso la Residenza La Madonnina -chiedono – per esempio quante persone sono presenti (personale e ospiti); quante di queste sono state sottoposte a tampone e quante sono risultate positive (distinte tra personale e ospiti); quante persone sono in “isolamento” (nella struttura o altrove) e quante sono / saranno trasferite in ospedale; come è stato valutato se il personale operativo in struttura è adeguato e sufficiente per gestire la situazione ovvero se è necessario un supporto (quindi quali misure sono state avviate)”.