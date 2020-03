Effetti da quarantena: benzina meno cara

La quotazione del Brent – che ieri ha chiuso poco sopra i 25 dollari al barile – è dimezzata rispetto a due settimane fa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni

ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Negli ultimi venti giorni, da quando la crisi coronavirus si è fatta più grave, Eni è intervenuta sette volte per tagliare i

listini, per un totale di otto centesimi al litro sulla benzina e nove sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico edelaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa

15mila impianti: benzina self service a 1,492 euro/litro (-3millesimi, compagnie 1,496, pompe bianche 1,480), diesel a 1,379 euro/litro (-3, compagnie 1,385, pompe bianche 1,364). Benzina servito a 1,631 euro/litro (-5, compagnie 1,675, pompe bianche 1,539), diesel a 1,521 euro/litro (-5, compagnie 1,568, pompe bianche 1,423). Gpl servito a 0,608 euro/litro (-2, compagnie 0,616, pompe bianche 0,598),metano servito a 0,981 euro/kg (invariato, compagnie 0,990, pompe bianche 0,973), Gnl 0,955 euro/kg (compagnie 0,959 euro/kg, pompe bianche 0,952 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,603 euro/litro (servito 1,840), gasolio self service 1,497 euro/litro (servito 1,752), Gpl 0,700 euro/litro, metano 1,063 euro/kg, Gnl 0,929

