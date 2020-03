Briatore: «Quando vedo chi ci governa mi tocco. Conte tiri fuori le palle»

Flavio Briatore, in collegamento con Stasera Italia su Rete4 parlando dell’emergenza Coronavirus ha detto: «Conte deve tirare fuori le palle, quando vedo quelli che gestiscono il paese mi tocco. Se io devo chiudere non perché ho lavorato male ma perché me lo dice lo Stato, il governo deve prendersi carico degli operai che non possono più lavorare. Prenditi carico dei dipendenti, dei contributi, tutto…altro che rinvio dell’iva di 4 giorni».

«Noi la guerra non l’abbiamo vista, abbiamo visto dei filmati ma io dico: meglio essere a casa annoiati che essere intubati – ha concluso l’imprenditore -. E’ una guerra, ma io sono convinto che se stiamo tutti in casa per 15 giorni le cose migliorano, perché il virus non si espande per aria ma per contatto».