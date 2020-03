Stop a passeggiate, Zaia: «Governo non prende decisione? Lo farò io»

«Quello del Veneto è un bollettino di guerra». Inizia con queste parole il punto stampa di oggi, giovedì 19 marzo, del presidente del Veneto Luca Zaia sull’emergenza Coronavirus. «Non avrei mai pensato che ogni giorno un amministratore dovesse leggere il numero dei morti. Questi cittadini se non fossero stati contagiati dal coronavirus, non sarebbero in questa lista e a me poco importa fare le differenza tra ”con” coronavirus, o “da” coronavirus”». Secondo Zaia il peggio deve ancora arrivare: «Il 15 aprile è la data in cui i modelli matematici ci danno il picco massimo di stress della sanità del Veneto. E’ il massimo della turbolenza, quella per cui, se fossimo in volo molti passeggeri inizierebbero a temere seriamente di precipitare. Se i veneti non si mettono in testa di restare a casa a fine mese andremo in overbooking con le terapie intensive».

Ed è proprio per questo motivo che «se il governo non adotterà, e non è una minaccia ma un auspicio, delle misure più restrittive mi vedrò costretto a varare ordinanze regionali. Spero ci saranno presto misure restrittive sulle passeggiate e corsette, mi spiace ma l’alternativa sono le terapie intensiva, il ricovero e i contagi. Spero anche che il governo si decida a chiudere i negozi alla domenica. Se il governo non deciderà subito domani adotterò l’ordinanza regionale».

Zaia fa poi i conti dei soldi spesi finora dalla regione: «Abbiamo superato i 50 milioni di euro e andiamo avanti perché prima viene la salute dei veneti. Noi abbiamo necessità di intervenire e quando serve si comprano respiratori, si allestiscono terapie intensive e altro nella speranza sempre di non doverli usare. Abbiamo 825 posti letto di terapia intensiva, ognuna costa 66 mila euro. Voglio ringraziare le numerose donazioni, grandi e piccole, che stanno arrivando. Un donatore ne ha comperate 20 ieri versando un milione di euro. Altri hanno donato 500 mila euro, un altro ancora un milione. A loro dedicheremo i letti di terapia intensiva così acquistati in modo che ognuno possa vedere concretamente il frutto della sua generosità».

Il governatore conclude parlando dell’overbooking delle terapie intensive e sul documento dell’associazione anestesisti che farebbe riferimento a presunte “scelte” sui pazienti da “privilegiare” nella cura: «Non vogliamo arrivarci, ci deve sempre essere l’ultimo letto disponibile per l’ultimo paziente arrivato. A prescindere dal censo, dall’età, dal credo religioso, dal colore della pelle, E finchè ci sono io in Veneto si ragiona così. Detto questo quello è un documento di natura scientifica, così come quello sui trapianti, dove ad esempio un trapianto non può essere fatto oltre una certa età del paziente: ci sono delle linee guida. Ma da qui a dire che il Veneto dà mandato “a lasciare a piedi qualcuno”, decisamente no. Mi avete mai sentito parlare di fasce di età? Noi siamo qui proprio per difendere i più deboli. Figurateci se possiamo solo pensare ad una situazione del genere: finchè c’è vita c’è speranza e la nostra speranza è quella di venire fuori da questa vicenda con tutti i veneti».