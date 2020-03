«Scegliere chi salvare? Il Veneto aveva la possibilità di evitarlo»

«Il direttore della sanità veneta Domenico Mantoan ha uno spirito sparagnino. Lo è stato anche sulle dotazioni organiche di personale medico in questi anni. La Toscana su 3 milioni 700mila abitanti ha circa 8.300 medici ospedalieri, il Veneto con quasi 5 milioni ne ha 8.400: l’equilibrio di bilancio del sistema veneto è stato raggiunto sulla pelle di medici, infermieri e operatori sanitari». Usa parole forti Carlo Palermo, segretario nazionale dell’Anaao Assomed (Associazione Medici Dirigenti), fino al 2018 direttore del Dipartimento di medicina interna e medicina specialistica dell’Azienda Ulss Sud-Est della Toscana, nel commentare la situazione della sanità veneta.

Medicina delle catastrofi

In piena emergenza Coronavirus il direttore generale dell’Area sanità e sociale del Veneto, Domenico Mantoan, ha deciso di prendere come riferimento il documento degli anestesisti rianimatori di Siaarti (Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva) in cui si sostiene che le terapie intensive che non avessero più posti bisognerebbe adottare queste linee guida: “Riservare le risorse che potrebbero essere scarsissime in primis a chi ha più probabilità di salvezza e secondariamente a chi può avere più anni di vita salvata“. Posizione che ha scatenato già polemiche. Palermo spiega che «il Veneto ha sempre dichiarato, soprattutto negli ultimi anni, che mancano 1300 medici, ma le dotazioni organiche sono rimaste pressochè invariate da tempo. La mossa da fare adesso è dotare le rianimazioni di un numero adeguato di medici rianimatori e di respiratori. Il Veneto invece ancora una volta sbaglia perchè sceglie contratti ‘usa e getta’ ovvero ti assumo oggi perchè mi servi, ti pago al ribasso per gli specializzandi senza assicurazione, senza le tutele previdenziali e sindacali, e una volta finita la buriana ciao. Io ho sempre consigliato di assumere in modo stabile, soprattutto regioni come il Veneto che ha di base una carenza di personale». Così si arriva all’eventualità di applicare le disposizioni di Siaarti: «E’ una posizione estrema a cui il Veneto aveva la possibilità di non arrivare. Perchè ha avuto un mese di tempo, rispetto alla curva endemica, per attrezzarsi in terapia intensiva, con implementazione dei posti letto per acuti e di personale ed evitare il drammatico dilemma di scegliere quale paziente curare, a cui una equipe medica non vorrebbe mai arrivare. Nella logica della medicina delle catastrofi una situazione estrema così ci potrebbe stare ma spero che non ci si arrivi nonostante tutti i tagli e i ritardi della sanità».

Dalla crisi economica alla crisi virologica

Il numero uno di Anaao Assomed snocciola numeri per spiegare meglio la storia nera dei tagli ai fondi sanitari: «Il personale medico è stato il bancomat che hanno utilizzato le Regioni e le aziende per raggiungere il loro equilibrio di bilancio perchè la carenza di circa 50mila tra medici e infermieri, come certificato nel 2017, significa un risparmio solo in termini di stipendi di 2 miliardi e mezzo ogni anno. La situazione è drammatica. Non solo in passato i medici hanno dovuto sopperire con decine di milioni di ore di straordinario all’anno, mai retribuite, ma ora sono costretti in prima linea a pagare anche in termini di salute le carenze del sistema: si ammalano e muoiono, al pronto soccorso, medici di medicina generale. Perchè i tagli non hanno permesso di immagazzinare i dispositivi di protezione individuale. La Corea del Sud, che ha avuto l’esperienza della Sars, li aveva e ha distribuito mascherine chirurgiche e liquido disinfettante a tutta la popolazione come contenimento del contagio. Da noi non è successo. Da qualche parte c’erano e da qualche parte no, e mi riferisco alle mascherine chirurgiche utili ad evitare in contagio, le FFp2, mentre se si fanno manovre invasive, le intubazioni, servono le FFp3». Tagli alla sanità che l’Anaao Assomed ha denunciato da anni: «Lo spartiacque è la crisi economica del 2009. Prima il fondo sanitario nazionale cresceva di circa il 3-3,5 % l’anno. Dal 2010 il finanziamento è stato progressivamente ridotto e il Servizio Sanitario Nazionale è entrato in coma, mantenuto in vita con un filo d’ossigeno. Dal 2010 al 2019 l’incremento totale è stato di 8,8 miliardi, con un +0,9 l’anno, inferiore all’inflazione media dell’1,1».

Meno personale, meno posti letto

Le conseguenze dei tagli sono un rosario di voci in sofferenza: «Riduzione del personale: mancano 46mila addetti dal 2010 al 2017, di cui 10mila medici, biologi e fisici, e 36mila infermieri e fisioterapisti; diminuzione di posti letto, ridotti di circa 40mila e se andiamo indietro dal 2002 al 2018, di 80mila. Abbiamo la percentuale più bassa di Europa di posti letto per acuti, per popolazione siamo al 3,2 per mille: più alta al Nord, il 3,5, più bassa al Sud, la Calabria ha il 2 per mille. Come elemento paradossale, nella disgrazia, aggiungo però che l’epicentro è stato per fortuna tra Veneto, Emilia e Lombardia, un triangolo che ha dotazioni sanitarie e un livello di resistenza dato dai numeri dei posti letto delle terapie intensive piuttosto alto. Se fosse successo al Sud saremmo già alla condizione estrema di dover applicare le linee Siaarti, cioè scegliere i pazienti da salvare. In Calabria i posti letto di terapia intensiva sono 107 per quasi 2 milioni di anime, significa 5 per 100mila abitanti mentre in Emilia sono 10,5. I tagli si pagano». E conclude: «Se abbiamo una macchina che viaggia al 100% appena arriva una crisi il sistema va in tilt. Perchè non è prevalsa la tutela della salute, che ha un suo costo, ma logiche di bilancio, produttivistiche, portare il sistema al massimo dell’efficienza. Un fallimento totale. Spero che qualcuno se lo ricordi quando questa crisi sarà passata e dopo aver contato i nostri morti, che si capisca che forse è il caso di cambiare totalmente visione. Noi lo diciamo da 10 anni, purtroppo nessuno ci ha dato ascolto. Mi auguro poi di non vedere in cima a dettare le decisioni coloro che in questi dieci anni sono stati i paladini della politica dei tagli».