Coronavirus, Veronesi Holding dona 2 milioni di euro ai dipendenti

In una nota Veronesi Holding, primo gruppo agroalimentare italiano, comunica di aver stanziato «circa due milioni di euro per sostenere le famiglie dei propri dipendenti, che stanno facendo fronte a una situazione imprevista nella gestione delle proprie abitudini di vita e per le strutture sanitarie pubbliche impegnate in prima linea nel gestire questa emergenza».

L’azienda, «in accordo con le autorità sanitarie, sta prendendo tutte le precauzioni possibili per poter consentire lo svolgimento delle attività lavorative con i migliori standard di sicurezza attuabili, consapevoli che come gruppo che opera nella filiera agroalimentare è chiamato a svolgere un’importante funzione sociale: continuare a garantire il cibo a tutti», conclude il comunicato.

(ph: veronesi.it)