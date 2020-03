Marina Berlusconi (Fininvest-Mondadori): «Leggete. I libri danno energia»

“Non saranno certo i libri a salvare il mondo dal virus. E sono io la prima a rendermi conto che non dico le emergenze, ma anche i problemi sono oggi ben altri. Ma se da questo incubo usciremo con qualche attenzione in più per la cultura, e con qualche buon libro in più sul comodino, credo che potremo avere fondamenta ancora più solide per ricostruire sulle macerie di questo disastro“.

Lo scrive Marina Berlusconi in una lettera pubblicata sul ‘Corriere della Sera’, invitando gli italiani a riflettere “sul nostro inesauribile bisogno di cultura e di lettura. Un bisogno che troppo spesso non è avvertito ma che resta vitale, perché è anche da esso che l’uomo ha sempre tratto le energie morali e intellettuali necessarie per superare pestilenze, guerre, calamità”.

I libri – non dobbiamo dimenticarcene soprattutto oggi – tengono compagnia in giorni così drammatici, nei quali le ore e i silenzi si dilatano. I libri – aggiunge la presidente del Gruppo Mondadori – sonocapaci di consolare, di fronte alle angosce che tutti viviamo, e molti vivono purtroppo direttamente su se stessi e nella propria famiglia. I libri soprattutto aiutano a trovare le risposte alle mille domande che il mondo intero si pone, sulla nostra precarietà, sulla capacità di un microscopico virus di ribaltare in poche settimane conquiste che sembravano inscalfibili, su una globalizzazione che ha messo a disposizione di molti, come mai prima, i benefici dello sviluppo ma che ha un prezzo, e stiamo cominciando a pagarlo”.