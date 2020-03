Mascherine made in Veneto, Francia e Spagna ne chiedono mezzo miliardo

Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta che ha convertito la propria produzione per poter creare mascherine “made in Veneto” a Radio Cafè ha dichiarato: «Contiamo che la certificazione arrivi entro oggi pomeriggio. Da Francia e Spagna abbiamo ricevuto richieste per mezzo miliardo di mascherine. Ma noi privilegeremo il fabbisogno del Veneto e del resto d’Italia anche se questo significherà un piccolo ritardo nella consegna dei libri in U.S.A. ma prima la salute. Anzi anche dagli Stati Uniti é arrivato un interessamento per le nostre mascherine».

(ph: Facebook Grafica Veneta)