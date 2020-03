Torna l’inverno con gelate e nevicate a bassa quota

Colpo di coda invernale la prossima settimana. Secondo le informazioni pubblicate su Facebook da Machetempofa.it e Meteocimagrappa.it – Previsioni meteo per il Veneto fino a domani, venerdì 20 marzo, la nostra regione sarà interessata dal bel tempo, con temperature decisamente primaverili e sopra la media. Da domani sera però diventerà più variabile con un aumento della nuvolosità e locali e debolissimi piovaschi che non sono da escludere su zone occidentali e meridionali. Stessa storia per sabato, con qualche timido raggio di sole che si alternerà a frequenti annuvolamenti associati a qualche debole pioggia sparsa, seppur con accumuli scarsi. Domenica inizierà anche a fare il suo ingresso aria decisamente più fredda che porterà un deciso calo termico.

All’inizio della settimana prossima possibili gelate che potrebbero causare dei danni alle coltivazioni e piante già in fiore in questo momento. Inoltre martedì potrebbe esserci l’occasione per qualche nevicata a bassa quota.