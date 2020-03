Ottimizza lo spazio di lavoro con scaffalature componibili

L’ottimizzazione degli spazi aumenta la competitività aziendale. Un assunto vero in qualsiasi realtà produttiva. Dall’industria, in cui viene declinato in un’organizzazione efficace del magazzino, al negozio, dove sfruttare al meglio gli spazi corrisponde a mettere in evidenza un maggior numero di articoli, incrementando le opportunità di vendita.

Le modalità per l’ottimizzazione dello spazio variano da caso a caso, ma certi prodotti rimangono un ingrediente fondamentale. Ad esempio? Le scaffalature componibili. La peculiare versatilità consente di adattarle ad ambienti di ogni genere: dall’ufficio al negozio, fino a magazzini, archivi e garage.

Sono disponibili in diverse misure e materiali. Per le dimensioni la scelta dipende da esigenze e possibilità in termini di spazio. Mentre dal punto di vista dei materiali, le scaffalature componibili in acciaio sono tra i prodotti più gettonati. Merito della resistenza e dell’ottima resa estetica, a cui contribuisce la varietà in termini cromatici.

Sul mercato si trovano infatti scaffali componibili in metallo verniciato di pressoché qualsiasi colore: dalle tinte neutre come il bianco e il grigio, fino alle nuance più accese e vivaci di rosso, giallo e verde. Una proposta tanto vasta da accordarsi a qualsiasi arredamento.

Oltre a stile e resistenza, per essere effettivamente utili in un’ottica di ottimizzazione degli spazi, le scaffalature componibili dovrebbero consentire la personalizzazione dell’allestimento. Prerogativa solo delle scaffalature modulari, che combinando moduli base e aggiuntivi creano soluzioni su misura.

Su Castellani Shop scaffali componibili Made in Italy per industria, negozio e magazzino

Solo prodotti di elevata qualità assommano durevolezza, una vasta gamma cromatica e possibilità di personalizzazione. Ragione per cui è consigliabile l’offerta di operatori specializzati e con alle spalle un’esperienza pluridecennale.

Attiva da oltre 60 anni nella produzione di scaffalature metalliche da industria, negozio e magazzino, Castellani propone una vasta gamma di scaffalature componibili e modulari in acciaio verniciato. Prodotti 100% Made in Italy e disponibili su Castellani Shop.

Oltre alle scaffalature, nel catalogo di Castellani Shop figurano armadi spogliatoio, armadi di sicurezza, armadi officina, armadi per ufficio, panche spogliatoio, scaffalature portapallets, banchi da lavoro, espositori per negozio, sedie, mobili e scrivanie da ufficio.

Il catalogo di Castellani Shop è composto esclusivamente da prodotti firmati Castellani.it Srl, realizzati completamente in Italia. L’intero ciclo produttivo avviene all’interno delle strutture dell’azienda, che cura direttamente progettazione (affidata ad architetti, designer e ingegneri), fase realizzativa, consegna e montaggio delle forniture.

La qualità dell’offerta è confermata dalle numerose certificazioni ottenute dall’azienda, tra cui figurano Marchio Unico Nazionale, UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007. Le recensioni pubblicate su Google e Feedaty, infine, attestano l’eccellente esperienza d’acquisto offerta ai clienti.